رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:19 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
طباعة
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 18 سفينة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 4936 طنا تشمل 936 طن نترات أمونيا و4000 طن رمل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43634 طنا تشمل 19951 طن قمح و1805 أطنان أرز معبأ و8000 طن خردة و572 طن ابلاكاش و2018 طن خشب زان و6000 طن ذرة و3888 طن جيلاتين و1400 طن حديد.

وأوضحت أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 808 حاويات مكافأة تشمل خضروات (بصل أخضر وبطاطا وخرشوف) وحاصلات زراعية (بصل) وفواكة (رمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والصين وسيريلانكا وسنغافورة وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 122 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1544 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 89495 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 70190 طنا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2646 طن قمح إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 1410 شاحنات.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تحسم الجدل حول النقل بين مدارس المتفوقين

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 11-10-2020

تأجيل محاكمة أحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 قاصرات

الصور

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

مراهقة أميركية تحطم رقمين قياسيين لأطول ساقين

هرمون «الحب» يمكن أن يحمل مفتاحًا لعلاج كورونا

رقائق حيوية جديدة تساعد في تشخيص وعلاج السرطان

الرجال غير المتزوجين أكثر عرضة لخطر الوفاة تأثرا كورونا

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

خالد جلال يشهد الليلة الثالثة لحفلات فرقة «رضا» بساحة الهناجر

«ربع قرن لاقتناص تنهيدة».. ديوان جديد لمروة مجدى عن قصور الثقافة

وزيرة الثقافة: الأوبرا أحد الأعمدة القوية لتطوير الوعى

تخفيض 30% على إصدارات الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 31 أكتوبر