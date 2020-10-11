ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 18 سفينة.وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 4936 طنا تشمل 936 طن نترات أمونيا و4000 طن رمل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43634 طنا تشمل 19951 طن قمح و1805 أطنان أرز معبأ و8000 طن خردة و572 طن ابلاكاش و2018 طن خشب زان و6000 طن ذرة و3888 طن جيلاتين و1400 طن حديد.وأوضحت أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 808 حاويات مكافأة تشمل خضروات (بصل أخضر وبطاطا وخرشوف) وحاصلات زراعية (بصل) وفواكة (رمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والصين وسيريلانكا وسنغافورة وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 122 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1544 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 89495 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 70190 طنا.وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2646 طن قمح إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 1410 شاحنات.