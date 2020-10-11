بدء الانتخابات الرئاسية في طاجيكستان

بدأت الانتخابات الرئاسية في طاجيكستان، حيث فتح 3 آلاف و375 مركزا للاقتراع أبوابهم في جميع أنحاء البلاد.وأوضحت اللجنة المركزية للانتخابات في طاجيكستان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأحد - أنه تم تسجيل أكثر من 4 ملايين و900 ألف ناخب - وتم تسليم المطهرات والقفازات وأقنعة الوجه لجميع مراكز الاقتراع، وسيتعين على الناخبين الخضوع لفحص درجة حرارة الجسم عند الدخول، وبالإضافة إلى تهوية المبان بانتظام وتطهيرها بانتظام كل ساعتين أو ثلاث ساعات.ويخوض الانتخابات الرئاسية في طاجيكستان 5 مرشحين هم الرئيس الحالي إمام علي رحمن (المعين من قبل اتحاد النقابات العمالية المستقلة واتحاد الشباب والحزب الديمقراطي الشعبي في طاجيكستان)، ورستم لطيف زودا من الحزب الزراعي، وعبد الحليم غفوروف من الحزب الاشتراكي، ورستم رحمة زودا من حزب الإصلاح الاقتصادي وميروج عبد اللوييف من الحزب الشيوعي.كما تم افتتاح 39 مركزا للاقتراع في 29 دولة أجنبية، بينهم 5 مراكز في روسيا، ومن المتوقع أن يدلي حوالي 15 ألف مواطن طاجيكي يعيشون في روسيا بأصواتهم هناك.ومن المقرر إعلان صلاحية الانتخابات إذا شارك فيها أكثر من 50 بالمائة من الناخبين المسجلين، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم غد الإثنين، والنتائج النهائية في غضون 10 أيام بعد التصويت.