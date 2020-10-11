«الصحة العالمية» تستعرض مستجدات فيروس كورونا غدًا

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية غداً الاثنين، مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو، وذلك في ختام الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.ويشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وأهم فعاليات وقرارات الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.يشارك فى المؤتمر الدكتورة هالة زايد، معالي وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.