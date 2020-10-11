«التعليم»: تدريبات تكنولوجية للمعلمين على منصة البث المباشر

أعلن فريق وحدة الدمج التكنولوجي على منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم عن القيام ببث محاضرتين اليوم وغدا، عن التدريبات التكنولوجية للمعلمين.وأعلنت الوحدة علن رابط الدخول على المنصة لاستقبال حضور المعلمين والاستفادة من الشرح.رابط الدخول على المنصةرابط شرح طريقة الدخول على المنصة