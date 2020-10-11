حجز صاحب مطبعة متهم بحيازة كتب خارجية دون تصريح

أمرت نيابة المرج بحجز صاحب مطبعة لحيازته أكثر من 31 ألف نسخة لكتب تعليمية وكتب خارجية دون تصريح، 24 ساعة؛ لحين ورود تحريات المباحث، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات ومصادرتها.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن قسم المصنفات الفنية بالقاهرة من ضبط (المدير المسئول عن مطبعة – كائنة بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بنسخ وتداول الكتب التعليمية، والمحظور تداولها بالأسواق وكذا بيع الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية دون تصريح من الجهات المعنية.وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على (11000 – إحدى عشر ألف نسخة كتاب تعليمى محظور تداولها بالأسواق جمعها مقلدة – 20100 نسخة كتاب خارجى دون تصريح من الجهات المعنية).وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.