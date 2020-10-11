رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
مصر
مدبولي: نصر أكتوبر نقطة تحول تاريخية لمصر
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
طباعة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن نصر أكتوبر يمثل نقطة تحول جذرية نحو التقدم والنماء لمصر.
اضغط للتفاصيل.
موضوعات متعلقة
توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»
سعر الدولار اليوم الأحد 11-10-2020
«التعليم» تحسم الجدل حول النقل بين مدارس المتفوقين
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020
الصور
الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»
محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم
محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين
ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط
الأكثر قراءة
تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية
رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية
رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020
تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم
المزيد
إنفوجراف
ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط
سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)
الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي
صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)
نجم الساعة
وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى
منوعات
مراهقة أميركية تحطم رقمين قياسيين لأطول ساقين
هرمون «الحب» يمكن أن يحمل مفتاحًا لعلاج كورونا
رقائق حيوية جديدة تساعد في تشخيص وعلاج السرطان
الرجال غير المتزوجين أكثر عرضة لخطر الوفاة تأثرا كورونا
المزيد
أيام زمان
قصة غضب الراقصات من سهير زكى
توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»
«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ
«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد
الثقافة
خالد جلال يشهد الليلة الثالثة لحفلات فرقة «رضا» بساحة الهناجر
«ربع قرن لاقتناص تنهيدة».. ديوان جديد لمروة مجدى عن قصور الثقافة
وزيرة الثقافة: الأوبرا أحد الأعمدة القوية لتطوير الوعى
تخفيض 30% على إصدارات الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 31 أكتوبر
المزيد