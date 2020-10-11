وحدات المرور تستقبل المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام).وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك قبل المدة الزمنية المحددة قبل يوم 20 أكتوبر المقبل ويتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.يُشار إلى إنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة.وتيسيرًا على المواطنين وتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء ولحين الإنتهاء من المنظومة، ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.