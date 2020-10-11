«اتحاد التأمين»: مصر قدمت نموذجا رائعا في مواجهة كورونا

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن مصر قدمت نموذجا رائعا في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضاف الزهيري، خلال كلمته بالملتقى السادس للتأمين الطبي، الذي ينظمه الاتحاد اليوم، إن الاتحاد ساهم في مواجهة أزمة كورونا عبر التبرع بـ10 ملايين جنيه لصندوق "تحيا مصر"، بخلاف تقديم 80% من شركات التأمين "تغطية كورونا"، بينما واجهت الـ20% تغطية عمليات الكشف على الإصابة بفيروس كورونا.وأشار إلى أن حجم أقساط التأمين الطبي تبلغ 17% من إجمالي أقساط التأمين في مصر، حيث حققت إجمالي، وفقا لآخر إحصائية مؤخرا، حوالي 5 مليارات جنيه.وأشار الزهيري، إلى أن الاتحاد أصدر منتجات متناهية الصغر في إطار الحرص على توفير منتجات جديدة، مؤكدا أن الرقابة المالية وافقت على إصدار الوثائق إليكترونيا في إطار العمل على التسهيل في التباعد الاجتماعي.