رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دلائل تكشف تورط مرتزقة تركيا في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:14 ص
مرتزقة تركيا
مرتزقة تركيا
منار أحمد
طباعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف تورط مرتزقة تركيا في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.

وأظهر مقطع الفيديو، أحد المقاتلين السوريين التابعين لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة في إحدى المناطق التي شهدت اشتباكات بين البلدين منذ عدة أيام، في خطوة تهدف لتأكيدات تورط تركيا في الصراع.

فيما تناقل ناشطون سوريون وصحافيون أجانب على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر أحد المقاتلين، يستعرض الجثث، ويكيل للقتلى الذين بدوا على الأرض بلباسهم العسكري، الشتائم والأوصاف المبتذلة.

كما أوضح مصور المقطع، وفق لقناة العربية الإخبارية، أنه من مجموعة أبو زيد، التي تقاتل ضمن لواء الفاروق التابع لفرقة الحمزة.

وكانت مجموعات مراقبة للصراع المسلح في ناجورني كاراباخ نشرت في وقت سابق فيديو يظهر فيه مسلحون يتحدثون بلهجة سورية أثناء عمليات القتال في المنطقة، وقالت إن الفيديو لمرتزقة سوريين جلبتهم تركيا لمساندة أذربيجان في حربها ضد أرمينيا.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان أكد في أكثر من تقرير نقل تركيا لعناصر من الفصائل الموالية لها في سوريا إلى أذربيجان للقتال في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا.

كما أوضحت إحصائيات المرصد أن أكثر من 588 مقاتلا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، قتلوا في المعارك خارج الأراضي السورية، وفي حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

فقد قتل 481 منهم في ليبيا و107 في إقليم ناغورنو كاراباخ الساعي للانفصال عن أذربيجان، فضلًا عن إصابة وفقدان الاتصال بالمئات منهم، بعد أن حولتهم المخابرات التركية إلى مرتزقة، في استغلال ولاء تلك الفصائل الكامل لتركيا، بالإضافة للإغراء المادي.

وبلغ تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية، بينهم 350 طفلًا دون سن الـ18، في حين عاد منهم نحو 9300 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

موضوعات متعلقة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

الباز يكشف بالمستندات فضائح الأجير الهارب الشناف «مدير مكملين»

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

الصور

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

مراهقة أميركية تحطم رقمين قياسيين لأطول ساقين

هرمون «الحب» يمكن أن يحمل مفتاحًا لعلاج كورونا

رقائق حيوية جديدة تساعد في تشخيص وعلاج السرطان

الرجال غير المتزوجين أكثر عرضة لخطر الوفاة تأثرا كورونا

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

خالد جلال يشهد الليلة الثالثة لحفلات فرقة «رضا» بساحة الهناجر

«ربع قرن لاقتناص تنهيدة».. ديوان جديد لمروة مجدى عن قصور الثقافة

وزيرة الثقافة: الأوبرا أحد الأعمدة القوية لتطوير الوعى

تخفيض 30% على إصدارات الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 31 أكتوبر