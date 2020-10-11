دلائل تكشف تورط مرتزقة تركيا في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف تورط مرتزقة تركيا في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.وأظهر مقطع الفيديو، أحد المقاتلين السوريين التابعين لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة في إحدى المناطق التي شهدت اشتباكات بين البلدين منذ عدة أيام، في خطوة تهدف لتأكيدات تورط تركيا في الصراع.فيما تناقل ناشطون سوريون وصحافيون أجانب على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر أحد المقاتلين، يستعرض الجثث، ويكيل للقتلى الذين بدوا على الأرض بلباسهم العسكري، الشتائم والأوصاف المبتذلة.كما أوضح مصور المقطع، وفق لقناة العربية الإخبارية، أنه من مجموعة أبو زيد، التي تقاتل ضمن لواء الفاروق التابع لفرقة الحمزة.وكانت مجموعات مراقبة للصراع المسلح في ناجورني كاراباخ نشرت في وقت سابق فيديو يظهر فيه مسلحون يتحدثون بلهجة سورية أثناء عمليات القتال في المنطقة، وقالت إن الفيديو لمرتزقة سوريين جلبتهم تركيا لمساندة أذربيجان في حربها ضد أرمينيا.يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان أكد في أكثر من تقرير نقل تركيا لعناصر من الفصائل الموالية لها في سوريا إلى أذربيجان للقتال في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا.كما أوضحت إحصائيات المرصد أن أكثر من 588 مقاتلا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، قتلوا في المعارك خارج الأراضي السورية، وفي حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.فقد قتل 481 منهم في ليبيا و107 في إقليم ناغورنو كاراباخ الساعي للانفصال عن أذربيجان، فضلًا عن إصابة وفقدان الاتصال بالمئات منهم، بعد أن حولتهم المخابرات التركية إلى مرتزقة، في استغلال ولاء تلك الفصائل الكامل لتركيا، بالإضافة للإغراء المادي.وبلغ تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية، بينهم 350 طفلًا دون سن الـ18، في حين عاد منهم نحو 9300 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.