مصرع شخصين في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخصين مصرعهم، اليوم الأحد، جراء حادث تصادم "لودر" و"توك توك" بطريق كفر الدوار الداخلي أمام قرية اليمنية بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثتين بمستشفى كفر الدوار المركزي تحت تصرف النيابة العامة.البداية بتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بحادث تصادم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وفاة كل من "أحمد عبد الستار عبد الرحمن السيد" 20 سنة قرية اليمنية و"نادي عبد الله محمد عوض" 20 سنة قرية اليمنية.تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.