887 إصابة جديدة و27 وفاة بكورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 887 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 825 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات بلغت 1941 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء، تجاوز الـ 290 ألف حالة في حين تعافى ما يزيد على 226 ألفا.