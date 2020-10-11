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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المؤجلين اليوم ولمدة 5 أيام

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
التظلمات لطلاب الثانوية
التظلمات لطلاب الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، في استقبال طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة المؤجلين، المتضررين من نتائجهم.

وحددت الوزارة شروط الاطلاع وهي أن يقوم الطالب بسداد مبلغ 100 جنيه، عن كل مادة يرغب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو ببنك مصر وفروعه.

وتقدم طلبات الإطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد، وتبدأ مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

ويلتزم الطلاب، بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، وتقتصر عملية الإطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية، ويُشترط حضور الطالب بنفسه للإطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الإطلاع على صورة كراسة الامتحان وذلك عند وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

ويحق للطالب، تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها، ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

ويقوم الطالب، بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

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