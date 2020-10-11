مدبولى: استرجاع التاريخ يساعد فى استخلاص العبر للنهوض بالأمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ ذكرى انتصارات أكتوبر فرصة لكي نراجع ونسترجع أهم الأحداث التي مرت بها الأمة المصرية، لكي نعرف كيف كانت مصر؟، وأين هي الآن؟ وما الرؤية المستقبلية لهذه الدولة.وأضاف مدبولي خلال فعاليات الندوة التثقيفية رقم 32 في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الهدف من استرجاع التاريخ هو استخلاص العبر التي من الممكن أن تساعدنا في بناء مستقبل هذه الأمة.وقدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى قادة «حرب أكتوبر» الذين حضروا الندوة التثقيفية رقم 32 للقوات المسلحة.ووجَّه الرئيس السيسي حديثه إلى القادة الحضور في الندوة قائلاً: «نرحب بقادة أكتوبر الفريق صفي والفريق زاهر ومصطفى وباقى القادة الآخرين.. شرفتونا ونورتونا».ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة. وتأتي الندوة التثقيفية رقم 32 للقوات المسلحة في ظل الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.