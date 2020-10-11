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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معاهد الإسكندرية الأزهرية المرشحة للاعتماد تبحث استعدادات العام الجديد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
معاهد الإسكندرية
معاهد الإسكندرية الأزهرية
هبه عويضه
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عقدت إدارة الجودة بالإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا بشيوخ المعاهد المرشحة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد العام الدراسي 2020- 2021، وهي معاهد (محرم النموذجي الإعدادي، وروضة الراشدين، وروضة الكردي، وروضة همام عبدالجواد)؛ للتأكيد على سرعة تجهيزملفات هذه المعاهد لتقديمها للهيئة، والوقوف على استعداداتها للعام الدراسي الجديد،وتذليل كافة العقبات التي تواجه هذه المعاهد.

وأكد علاء العريان، الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية، على بذل كافةالجهود لحصول المعاهد المرشحة على الاعتماد، لأن اعتماد المعاهد يؤكد على نجاح المنطقة، وضرورة عمل الجميع على تذليل كافة العقبات، وتوفير كل الاحتياجات التي تدعم هذه المعاهد.

وتوجه محمد المصري، رئيس إدارة الجودة، إلى شيوخ المعاهد بسرعة تجهيز ملفات هذه المعاهد لتقديمها للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إدارةالجودة وأعضاء الدعم الفني يقدمون كل الدعم والمساندة لهذه المعاهد؛ حتى تحصل على الاعتماد.


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