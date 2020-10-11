«الزراعة» تعقد ندوات لدعم المربين والمنتجين (صور)

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أنه وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا المستجد قامت الإدارة العامة للتوعية والإرشاد بالقطاع بتكثيف الدور التوعوي والإرشادي فى عدة محافظات وذلك من خلال عقد ندوات فى مديريات الزراعة بالغربية ودمياط والشرقية والنوبارية، مع صغار المربين ومهندسى الإنتاج الحيوانى بالمديريات والإدارات الزراعية.يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الدور التوعوى والإرشادى على مستوى محافظات الجمهورية لتعريف المربين والمنتجين بكافة الخدمات والمشروعات التى تقدمها الوزارة، ودورها فى التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.وأضاف سليمان أن الندوات الإرشادية تناولت البروتوكولات التى عقدتها الوزارة مع البنك الأهلى المصرى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والبنك الزراعى المصرى لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن لتطوير ورفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، لما له من أهمية فى إستغلال وحدة المساحة وتحسين العائد الاقتصادي وزيادة الإنتاج، والحفاظ على الثروة الداجنة والبيئة كذلك تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان طبقًا للمواصفات القياسية أو إنشاء مراكز جديدة لتجميع الألبان فى الأماكن التى يتمركز فيها صغار مربى ماشية الألبان ولا يوجد بها مراكز لتجميع الألبان، لتواكب المعايير الدولية وما يلزم ذلك من تحسين وراثى والإهتمام بالرعاية البيطرية وكافة العمليات الرعائية للحيوان، وما ينتج عنها من توفير ألبان جيدة سواء كانت للاستهلاك الطازج أو للتصنيع أو للتصدير.وقال إن الندوات الإرشادية تناولت أيضا شرح المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد بقروض ميسرة وما ينتج عنه من زيادة اللحوم الجيدة المطروحة بالأسواق والعمل على التوازن فى أسعار الرؤوس الحية واللحوم المذبوحة بالإضافة إلى أهمية التحسين الوراثى وتربية ماشية اللبن محسنة وراثيًا متخصصة فى انتاج الألبان أو ثنائية الغرض تناسب صغار المربين من حيث احتياجاتها الغذائية والرعائية كما تم التأكيد على موافقة البنك المركزى على استثناء صغار المربين فى مجالات (مراكز تجميع الألبان - تسمين العجول - تربية الدواجن - تربية إناث الماشية) من الشرط القانونى للتمويل 5%، وتوضيح الفرص التمويلية المتاحة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.وأكد أن حملات التوعوية والإرشادية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة سوف تواصل مسيرتها لتغطى كافة محافظات الجمهورية، لتوضيح المشروعات القومية التى تقدمها الدولة ووزارة الزراعة لمساعدة صغار المربين ودعم المزارع النظامية، مع توضيح الفرص التمويلية المتاحة، ومشيرا إلى أنه يمكن التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلكترونيًا من خلال أرقام الواتس آب (01558626681 - 01558626682).