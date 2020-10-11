السيسى لقادة أكتوبر فى الندوة التثقيفية: «شرفتونا ونورتونا»

قدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى قادة «حرب أكتوبر» الذين حضروا الندوة التثقيفية رقم 32 للقوات المسلحة.ووجَّه الرئيس السيسي حديثه إلى القادة الحضور في الندوة قائلاً: «نرحب بقادة أكتوبر الفريق صفي والفريق زاهر ومصطفى وباقى القادة الآخرين.. شرفتونا ونورتونا».ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة. وتأتي الندوة التثقيفية رقم 32 للقوات المسلحة في ظل الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.