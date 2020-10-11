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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم بقتل شقيقه في العياط بسبب علبة سجائر: مكنتش أقصد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
المتهم
المتهم
ندى حمدي
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أمرت نيابة العياط بحبس شاب ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقه بعد خلاف بينهما لرفض أحدهما إعطاء الآخر علبة سجائر من محل يمتلكه دون دفع ثمنها.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بقتل شقيقه مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد أن تتطور الأمور إلى ذلك الحد مؤكدا أنه يحب شقيقه للغاية ولكن الخلاف بينهما أعماه ولم يكون ينوي قتله.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة تم الكشف عنها عندما تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمقتل شاب داخل منزله بمدينة العياط. انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وعثرت على شاب مصاب بـ ٧ طعنات غارقا في دمائه داخل المنزل، وباستجواب والده قرر أن نجله تشاجر مع مجهولين وتتبعوه حتى المنزل وقتلوه.

التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية كشفت كذب رواية الأب حيث تبين أن أحد نجليه وراء قتل الآخر، وأفادت التحريات أن الشاب توجه لشقيقه في كشك يمتلكه وطلب منه علبة سجائر دون دفع ثمنها فرفض شقيقه مالك الكشك إعطائه السجائر وعندما عاد للمنزل تشاجر الشقيقان بعد وصلة عتاب فاستل أحدهما سكينا وسدد به عدة طعنات للآخر وفور عودة الأب واكتشاف الجريمة كان الجيران أبلغوا الشرطة فلجأ للرواية الكاذبة.

بإعادة استجواب الأب برر اختلاقه الرواية بمحاولة إنقاذ ابنه المتهم مرددا: واحد اتقتل والتاني هيتعدم كنت بحاول أنقذه طالما مقدرتش أنقذ اخوه، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للعامة التي تولت التحقيق.

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