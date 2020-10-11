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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 16 ألف عبوة أدوية محظورة قبل تهريبها في مطار برج العرب

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
عبوة أدوية محظورة
عبوة أدوية محظورة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تحفظت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، على 1568 عبوة أدوية بشرية ومستحضرات تجميل متنوعة داخل الحقائب قبل تهريبها من مطار برج العرب الدولي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقي مدير أمن الموانئ، إخطارا من ضباط مباحث مطار برج العرب، يفيد بورود معلومات سرية مفادها قيام الراكب "ع.ع.ع"، القادم من دولة إيطاليا تهريب أصناف من الأدوية المخالفة ومحظور دخولها إلى البلاد.

وتم تمرير الحقائب على جهاز x-ray تلاحظ وجود كثافات معتمة، تم التحفظ علي الحقائب وبتفتيشها عثر بداخلها على 1568 عبوة أدوية بشرية ومستحضرات تجميل متنوعة داخل الحقائب، حيث بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 604850 جنيه، تحرر المحضر ضبط جمركي رقم 122020، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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