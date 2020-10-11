رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أساليب تربية الأبناء على طريقة منى زكي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:36 م
منى زكي
منى زكي
شيماء دهب
طباعة
تحدثت الفنانة منى زكي عن بعض النقاط الرئيسية الخاصة في تربية أولادها، وذلك خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on tv مساء أمس، موضحة أنها ضد استخدام العنف ضد الأطفال لا من قريب أو من بعيد، وأنها طوال الوقت تتعامل مع أولادها بالنقاش ثم النقاش خاصة مع ابنتها الكبيرة "لي لي".

وترصد "الدستور" أبرز أساليب التربية التى تتبعها منى زكي مع أولادها الثلاثة "لي لي" وسليم ويونس.

- سياسة النفس الطويل
أى أنها تستخدم أسلوب الإقناع في النقاش بينها وبين الأولاد، فإذا كان هناك مشكلة ما حدثت لا تستخدم أسلوب الضرب للطفل، بل تتناقش معه إلى أن يقتنع أن ما فعله هو خطأ.

- التعامل معه كشخص كبير
تتعامل مع أبنائها وكأنهم أشخاص كبار في السن حيث يتم المناقشة معهم والوصول لحلول وسط، واتخاذ آرائهم في الكثير من الأمور.

- أساليب العقاب
تستخدم منى زكي أساليب عقاب مبتكرة، مثل، الحرمان من الموبايل أو من شراء لعبة يحبونها أو غيرها من أساليب العقاب الخالية من العنف ضد الطفل.

- تصاحب أولادها
في الكثير من اللقاءات الإعلامية تؤكد الفنانة منى زكي أنها تصاحب أولادها وتدرك كافة مشكلاتهم طوال الوقت وتعتبر مسؤوليتها كأم أقوى وأهم من مسؤوليتها كممثلة.

موضوعات متعلقة

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

مصادر: إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بكفالة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

الصور

image description

توزيع صناديق قمامة جديدة بأحياء أسيوط لرفع مستوى النظافة

image description

محافظ أسيوط يبحث الجهود المبذولة في ملف التصالح بمخالفات البناء

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

موعد المولد النبوي الشريف لسنة 2020 وحكم الاحتفال به من دار الإفتاء المصرية

اكتشاف معادن متبخرة فى هواء كوكب خارج المجموعة الشمسية

الإعلامى محمد فودة يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده: دمت قاهرا للزمن

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
«السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

منتجات قصور الثقافة تشارك لأول مرة بمعرض «تراثنا»

جاليري آزاد يحتفي بـ«ملتقى البرلس»

للناشرين.. فتح باب الاشتراك بمعرضى المنصورة ودار الأوبرا للكتاب

الغناء للوطن بصوت الشباب في حضرة الأمير طاز