أساليب تربية الأبناء على طريقة منى زكي

- سياسة النفس الطويل

- التعامل معه كشخص كبير

- أساليب العقاب

- تصاحب أولادها

تحدثت الفنانة منى زكي عن بعض النقاط الرئيسية الخاصة في تربية أولادها، وذلك خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on tv مساء أمس، موضحة أنها ضد استخدام العنف ضد الأطفال لا من قريب أو من بعيد، وأنها طوال الوقت تتعامل مع أولادها بالنقاش ثم النقاش خاصة مع ابنتها الكبيرة "لي لي".وترصد "الدستور" أبرز أساليب التربية التى تتبعها منى زكي مع أولادها الثلاثة "لي لي" وسليم ويونس.أى أنها تستخدم أسلوب الإقناع في النقاش بينها وبين الأولاد، فإذا كان هناك مشكلة ما حدثت لا تستخدم أسلوب الضرب للطفل، بل تتناقش معه إلى أن يقتنع أن ما فعله هو خطأ.تتعامل مع أبنائها وكأنهم أشخاص كبار في السن حيث يتم المناقشة معهم والوصول لحلول وسط، واتخاذ آرائهم في الكثير من الأمور.تستخدم منى زكي أساليب عقاب مبتكرة، مثل، الحرمان من الموبايل أو من شراء لعبة يحبونها أو غيرها من أساليب العقاب الخالية من العنف ضد الطفل.في الكثير من اللقاءات الإعلامية تؤكد الفنانة منى زكي أنها تصاحب أولادها وتدرك كافة مشكلاتهم طوال الوقت وتعتبر مسؤوليتها كأم أقوى وأهم من مسؤوليتها كممثلة.