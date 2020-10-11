في اليوم العالمي للفتيات.. مخاطر الزواج المبكر والعنف على صحتهم
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
هويدا سعيدطباعة
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للفتاة من كل عام، وذلك بهدف تسليط الضوء على قضايا وحقوق الفتيات حول العالم، التي يتم زواجها في مرحلة مبكرة من عمرها.
وتقول خبيرة العلاقات الأسرية أمال إبراهيم في تصريحات لـ"الدستور"، إن استخدام العنف والزواج المبكر للفتيات له آثار سلبية كبيرة على الحالة النفسية والصحية لهم، حيث إن في مصر السن القانوني لزواج الفتيات هو 18 سنة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن ظاهرة الزواج المبكر في سن من 15 إلى 17 عامًا وفي النقاط التالية توضح آثار العنف والزواج المبكر على الفتيات:
الزواج المبكر:
وفاة الأم عند الولادة
هناك احتمالات كبيرة لوفاة الأم وهي تضع جنينها، لأنها مازلت طفلة لا تقدر على التحمل.
التعرض للإجهاض المتكرر
الفتاة التي تتزوج في سن مبكر هي أكثر عرضة للتعرض إلى الإجهاض المتكرر.
طفلها أكثر عرضة للأمراض
الفتاة التي تتزوج وتنجب في سن مبكر يكون طفلها أكثر عرضة للأمراض، حيث إنه يولد ناقص النمو فيعرض حياته للخطر.
الطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج
حيث إن الفتاة في السن المبكر لا تتدرك معنى المسؤولية، ولا تكون قادرة على تحمله، بالاضافة أنها لا تستطيع مناقشة الأمور الأسرية.
التعرض للإهانة أكثر من غيرها
تتعرض الفتاة التي تتزوج في سن مبكر إلى الإهانة أكثر من غيرها، حيث إنها لديها قلة وعي عن حقوقهن الإنسانية.
وتقول خبيرة العلاقات الأسرية أمال إبراهيم في تصريحات لـ"الدستور"، إن استخدام العنف والزواج المبكر للفتيات له آثار سلبية كبيرة على الحالة النفسية والصحية لهم، حيث إن في مصر السن القانوني لزواج الفتيات هو 18 سنة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن ظاهرة الزواج المبكر في سن من 15 إلى 17 عامًا وفي النقاط التالية توضح آثار العنف والزواج المبكر على الفتيات:
الزواج المبكر:
وفاة الأم عند الولادة
هناك احتمالات كبيرة لوفاة الأم وهي تضع جنينها، لأنها مازلت طفلة لا تقدر على التحمل.
التعرض للإجهاض المتكرر
الفتاة التي تتزوج في سن مبكر هي أكثر عرضة للتعرض إلى الإجهاض المتكرر.
طفلها أكثر عرضة للأمراض
الفتاة التي تتزوج وتنجب في سن مبكر يكون طفلها أكثر عرضة للأمراض، حيث إنه يولد ناقص النمو فيعرض حياته للخطر.
الطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج
حيث إن الفتاة في السن المبكر لا تتدرك معنى المسؤولية، ولا تكون قادرة على تحمله، بالاضافة أنها لا تستطيع مناقشة الأمور الأسرية.
التعرض للإهانة أكثر من غيرها
تتعرض الفتاة التي تتزوج في سن مبكر إلى الإهانة أكثر من غيرها، حيث إنها لديها قلة وعي عن حقوقهن الإنسانية.