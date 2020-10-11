رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في اليوم العالمي للفتيات.. مخاطر الزواج المبكر والعنف على صحتهم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
مخاطر الزواج المبكر
مخاطر الزواج المبكر
هويدا سعيد
طباعة
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للفتاة من كل عام، وذلك بهدف تسليط الضوء على قضايا وحقوق الفتيات حول العالم، التي يتم زواجها في مرحلة مبكرة من عمرها.

وتقول خبيرة العلاقات الأسرية أمال إبراهيم في تصريحات لـ"الدستور"، إن استخدام العنف والزواج المبكر للفتيات له آثار سلبية كبيرة على الحالة النفسية والصحية لهم، حيث إن في مصر السن القانوني لزواج الفتيات هو 18 سنة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن ظاهرة الزواج المبكر في سن من 15 إلى 17 عامًا وفي النقاط التالية توضح آثار العنف والزواج المبكر على الفتيات:

الزواج المبكر:

وفاة الأم عند الولادة
هناك احتمالات كبيرة لوفاة الأم وهي تضع جنينها، لأنها مازلت طفلة لا تقدر على التحمل.

التعرض للإجهاض المتكرر
الفتاة التي تتزوج في سن مبكر هي أكثر عرضة للتعرض إلى الإجهاض المتكرر.

طفلها أكثر عرضة للأمراض
الفتاة التي تتزوج وتنجب في سن مبكر يكون طفلها أكثر عرضة للأمراض، حيث إنه يولد ناقص النمو فيعرض حياته للخطر.

الطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج
حيث إن الفتاة في السن المبكر لا تتدرك معنى المسؤولية، ولا تكون قادرة على تحمله، بالاضافة أنها لا تستطيع مناقشة الأمور الأسرية.

التعرض للإهانة أكثر من غيرها
تتعرض الفتاة التي تتزوج في سن مبكر إلى الإهانة أكثر من غيرها، حيث إنها لديها قلة وعي عن حقوقهن الإنسانية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 11-10-2020

الباز يكشف بالمستندات فضائح الأجير الهارب الشناف «مدير مكملين»

إصابة الفنان هيثم نبيل بكورونا

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

الصور

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

الضباع مهددة بالانقراض في الجزائر

مراهقة أميركية تحطم رقمين قياسيين لأطول ساقين

هرمون «الحب» يمكن أن يحمل مفتاحًا لعلاج كورونا

رقائق حيوية جديدة تساعد في تشخيص وعلاج السرطان

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

خالد جلال يشهد الليلة الثالثة لحفلات فرقة «رضا» بساحة الهناجر

«ربع قرن لاقتناص تنهيدة».. ديوان جديد لمروة مجدى عن قصور الثقافة

وزيرة الثقافة: الأوبرا أحد الأعمدة القوية لتطوير الوعى

تخفيض 30% على إصدارات الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 31 أكتوبر