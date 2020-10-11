في اليوم العالمي للفتيات.. مخاطر الزواج المبكر والعنف على صحتهم

الزواج المبكر:

وفاة الأم عند الولادة

التعرض للإجهاض المتكرر

طفلها أكثر عرضة للأمراض

الطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج

التعرض للإهانة أكثر من غيرها

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للفتاة من كل عام، وذلك بهدف تسليط الضوء على قضايا وحقوق الفتيات حول العالم، التي يتم زواجها في مرحلة مبكرة من عمرها.وتقول خبيرة العلاقات الأسرية أمال إبراهيم في تصريحات لـ"الدستور"، إن استخدام العنف والزواج المبكر للفتيات له آثار سلبية كبيرة على الحالة النفسية والصحية لهم، حيث إن في مصر السن القانوني لزواج الفتيات هو 18 سنة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن ظاهرة الزواج المبكر في سن من 15 إلى 17 عامًا وفي النقاط التالية توضح آثار العنف والزواج المبكر على الفتيات:هناك احتمالات كبيرة لوفاة الأم وهي تضع جنينها، لأنها مازلت طفلة لا تقدر على التحمل.الفتاة التي تتزوج في سن مبكر هي أكثر عرضة للتعرض إلى الإجهاض المتكرر.الفتاة التي تتزوج وتنجب في سن مبكر يكون طفلها أكثر عرضة للأمراض، حيث إنه يولد ناقص النمو فيعرض حياته للخطر.حيث إن الفتاة في السن المبكر لا تتدرك معنى المسؤولية، ولا تكون قادرة على تحمله، بالاضافة أنها لا تستطيع مناقشة الأمور الأسرية.تتعرض الفتاة التي تتزوج في سن مبكر إلى الإهانة أكثر من غيرها، حيث إنها لديها قلة وعي عن حقوقهن الإنسانية.