إصابات كورونا تصل لـ349 ألفا و494 في إيطاليا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 349 ألفا و494 حالة وفاة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن إجمالى عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس وصل إلى 36 ألفا و140، وتعافى 238 ألفا و525 من المصابين حتى الآن.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.