173 ألفا و894 إصابة بكورونا في هولندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 173 ألفا و894 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 6 آلاف و624 وتعافى 4 آلاف و761 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 32 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا.