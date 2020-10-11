انطلاق فعاليات الملتقى السادس للتأمين الطبى بعد قليل

ينظم الاتحاد المصري للتأمين، الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، بعنوان «صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة، وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل- مصر نموذجًا».يشارك في الملتقى الذي سينطلق بعد قليل، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى ممثلي كبرى شركات التأمين المصرية والعربية، وشركات الوساطة التأمينية، وشركات الرعاية الصحية، وخبراء التأمين والاقتصاد، الذين يبحثون على مدار يومين 6 قضايا مهمة بين مواجهة الأوبئة وانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.