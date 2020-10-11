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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5008 إصابات جديدة بكورونا في نيبال

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:37 ص
كورونا في نيبال
كورونا في نيبال
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أعلنت وزارة الصحة في نيبال تسجيل 5008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 105 آلاف و684 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 614 حالة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن العاصمة كاتماندو هي المنطقة الأكثر تضررا حتى الآن حيث تضم ما يقرب من ثلثي إجمالي الإصابات في البلاد.

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