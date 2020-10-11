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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

800 إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في كوريا الجنوبية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
حمى الخنازير الإفريقية
حمى الخنازير الإفريقية
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أبلغت حكومة كانجوون الإقليمية في شمال شرق كوريا الجنوبية، عن تسجيل حالات إضافية من حمى الخنازير الأفريقية (ايه اس اف) بالمنطقة حيث تم الإبلاغ عن أول تفشي لحمى الخنازير في البلاد لهذا العام.

وبعد الإبلاغ عن الحالة الأولى الأسبوع الماضي، أثبتت عينات من مزرعة خنازير مجاورة في هواتشون أنها إيجابية للمرض، وفقًا لبيان أصدرته حكومة إقليم كانجوون ونقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وأبلغت سول عن أول حالة إصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية في أكتوبر 2019 في مزرعة في هواتشون، على بعد 120 كيلومترًا شرق العاصمة، ومع ذلك، تم العثور على ما يقرب من 800 حالة إصابة لخنازير برية بالقرب من منطقة الحدود بين الكوريتين منذ العام الماضي.

وتم الإبلاغ عن الحالات الإضافية في مزرعة تقع على بعد 2.1 كيلومتر من المزرعة التي ضربها الوباء لأول مرة، وفقًا للحكومة الاقليمية.

ولم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي لأنها كانت واحدة من المزرعتين المجاورتين الخاضعة للإعدام الاحترازي للخنازير لكونها ضمن دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من المزرعة المصابة، وخرجت نتائج فحص جميع الخنازير الـ 450 في مزرعة أخرى سلبية.

كما أخذت سلطات الحجر الصحي المحلية عينات من 114 مزرعة في ثماني مدن وأقاليم متجاورة، وجميعها كانت سلبية.

يشار إلى أن هذا المرض لا يصيب البشر ولكنه قاتل للخنازير، ولا يوجد حاليا لقاح ولا علاج لهذا المرض.

وينتشر الفيروس من خلال الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة أو جثثها، على عكس الأمراض الحيوانية الأخرى، مثل مرض الحمى القلاعية، الذي ينتقل عبر الهواء.

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