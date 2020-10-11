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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الرجال غير المتزوجين أكثر عرضة لخطر الوفاة تأثرا كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:27 ص
كورونا
كورونا
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حذرت دراسة طبية حديثة من أن الرجال من غير المتزوجين أصحاب الدخل والمستوى التعليمي المنخفض، هم الأكثر عرضة للوفاة متأثرين بإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الدكتور"سفين دريفال"، الأستاذ في كلية الطب جامعة "ستوكهولم": "يمكننا أن نظهر أن هناك تأثيرات مستقلة لعوامل خطر منفصلة مختلفة أثيرت في المناقشات والأخبار حول فيروس "كورونا" المستجد، مضيفا "كل هذه العوامل مرتبطة بشكل فردي بارتفاع خطر الوفاة من فيروس "كورونا" المستجد.

تستند الدراسة الحالية إلى بيانات المجلس الوطني السويدي للصحة والرعاية حول جميع الوفيات المسجلة من فيروس "كورونا" المستجد في السويد للبالغين الذين تصل أعمارهم إلى العشرين عاما.

وفي الدراسة الحالية، التي نشرت نتائجها في عدد أكتوبر من مجلة "ناتشر للإتصالات"، أوضح الباحثون، أن المولودين في الخارج يقل معدل الوفيات لديهم عمومًا عن الأشخاص المولودين في السويد، وينطبق هذا أيضًا عندما يأخذ البحث في الإعتبار الدخل ومستوى التعليم.

ويبقى الخطر المرتفع للوفاة من فيروس "كورونا" المستجد لهذه المجموعة بعد سيطرة الباحثين على ظروف، مثل الدخل ومستوى التعليم.

كما تُظهر الدراسة الحالية أن كون المرء رجلًا يتمتع بدخل منخفض ومستوى تعليمي منخفض يؤدي أيضًا إلى ارتفاع خطر الوفاة من فيروس "كورونا" المستجد.. وفيما يتعلق بهذه الجوانب، فإن هذا يتفق أيضًا مع أنماط الوفيات الناجمة عن أمراض أخرى.

كذلك أظهرت النتائج أن الرجال معرضون أكثر من ضعف خطر الوفاة من فيروس "كورونا " المستجد من النساء بنسبة 1.5 إلى 2 مرة مثل أولئك الذين تزوجوا.. ووفقا للباحثين، يكون معدل الوفيات لدى الرجال أعلى بشكل عام في أعمار مماثلة، وهو ما يُعزى إلى مزيج من علم الأحياء ونمط الحياة.

وقال مؤلف الدراسة "جونار أندرسون"، حقيقة أن الأشخاص ذوي التعليم المتدني أو ذوي الدخل المنخفض لديهم معدل وفيات أعلى قد يكون إلى حد كبير بسبب عوامل نمط الحياة، بما في ذلك الموارد المالية - إلى أي مدى يمكن للمرء أن يعطي الأولوية لصحته".

وأضاف أندرسون: "بالمثل، يمكننا تفسير ارتفاع معدل الوفيات من "كورونا" المستجد لهذه المجموعات"، وأشار فريق البحث إلى أن عددا من الدراسات السابقة أظهر أيضًا أن الأفراد غير المتزوجين لديهم معدل وفيات أعلى من أمراض مختلفة.

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