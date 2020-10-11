ارتفاع إصابات كورونا لـ 318.9 ألف في باكستان

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد إلى 318 ألفا و932 حالة.وأوضح المركز - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6570 حالة.وأضاف المركز أنه تم تسجيل 3045 إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير" و15 ألفا و520 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3924 حالة وفي العاصمة "إسلام آباد" 17 ألفا و296 حالة، كما تم تسجيل 38 ألفا و329 إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و100 ألف و687 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 140 ألفا و131 حالة في إقليم "السند".كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.