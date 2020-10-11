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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. انطلاق اجتماعات القاهرة لبحث المسار الدستوري للدولة الليبية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:09 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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تنطلق اليوم الأحد، في القاهرة تحت رعاية الأمم المتحدة اجتماعات لممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري ومشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقالت النائبة صباح جمعة، أحد المشاركين في الإجتماعات في تصريحات صحفية، أن المجلسين قد شكلا لجنة لمناقشة المسار الدستوري تتكون من 10 أشخاص بينهم 3 من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي بصفة مستشارين، لافتة إلى أن الاجتماعات ستستمر مدة ثلاثة أيام.

ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعات بو زنيقة في المغرب التي اتفق فيها مجلسي النواب والأعلى للدولة معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد.

كما يتزامن مع كشف البعثة الأممية للدعم في ليبيا خريطة وأهداف الحوارات السياسية والعسكرية خلال الفترة المقبلة؛ حيث أعلنت مساء السبت عن استئناف جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين في تونس الشهر المقبل، بهدف وضع ترتيبات الحكم والتمهيد لإجراء انتخابات في أقصر فترة ممكنة.

وأفادت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في بيان نشرته البعثة عبر موقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيبدأ في 26 أكتوبر باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما ستستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول له مطلع نوفمبر المقبل، تعقبه محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من الـ19 من الشهر نفسه.

وأوضحت البعثة الأممية أن الملتقى يهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة بشأن إطار وترتيبات الحكم، والتي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

وسيأخذ الملتقى -الذي سيشهد مشاركة كل مكونات الشعب الليبي- في الاعتبار توصيات مونترو، والتفاهمات التي توصل إليها الليبيون في محادثات بوزنيقة والقاهرة.

وأوضحت البعثة أن الأمم المتحدة ستعمل على تيسير إجراء مشاورات بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس بشأن المسائل الدستورية في القاهرة بين 11 و13 أكتوبر باستضافة الحكومة المصرية.

وتأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إنهاء الأزمة المتفاقمة في ليبيا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد منذ 2011، والذي تسبب في تشتت السلطة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليبيين.

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