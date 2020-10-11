مقتل وإصابة 16 جراء انفجار قنبلة شمال أفغانستان
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:08 ص
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أعلن مصدر أمني في أفغانستان مقتل 10 جنود على الأقل من قوات الجيش الوطني الأفغاني بالإضافة إلى 3 مدنيين، وذلك جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في إقليم "سار إي بول".
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد أن الانفجار الذي وقع بعاصمة الإقليم الشمالي أسفر أيضا عن إصابة 3 أشخاص آخرين بجروح.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن بما في ذلك حركة "طالبان".
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد أن الانفجار الذي وقع بعاصمة الإقليم الشمالي أسفر أيضا عن إصابة 3 أشخاص آخرين بجروح.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن بما في ذلك حركة "طالبان".