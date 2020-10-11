مقتل وإصابة 16 جراء انفجار قنبلة شمال أفغانستان

أعلن مصدر أمني في أفغانستان مقتل 10 جنود على الأقل من قوات الجيش الوطني الأفغاني بالإضافة إلى 3 مدنيين، وذلك جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في إقليم "سار إي بول".وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد أن الانفجار الذي وقع بعاصمة الإقليم الشمالي أسفر أيضا عن إصابة 3 أشخاص آخرين بجروح.ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن بما في ذلك حركة "طالبان".