مقتل 17 شخصًا فى حادث تصادم بين قطار وحافلة بتايلاند

لقي ما لا يقل عن 17 شخصًا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حادث تصادم بين قطار وحافلة في مقاطعة تشاتشونجساو في تايلاند اليوم الأحد، وفقًا لما أعلنه مسئولون.وحسبما أفادات وكالة أنباء "فرانس برس" قال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناتشاروين إن الحافلة التي كانت تقل حوالي 60 راكبًا يشتبه في أنها اعترضت مسار القطار عند معبر للسكك الحديدية.وقال إن الحافلة كانت تقل ركابا لحضور احتفال في مقاطعة تشاتشونجساو جنوب بانكوك مباشرة حيث وقع الحادث.