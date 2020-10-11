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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل رجل بالرصاص خلال تجمعات متناحرة ليساريين ويمينيين فى دنفر الأمريكية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:06 ص
مقتل رجل بالرصاص
مقتل رجل بالرصاص
وكالات
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لقي رجل حتفه رميًا بالرصاص يوم السبت خلال احتجاجات متعارضة من قبل جماعات يسارية ويمينية في وسط مدينة دنفر الأمريكية واعتقلت الشرطة مشتبهًا به قالت إنه يعمل حارس أمن خاص.

وقالت قناة كي.يو.إس.إيه التلفزيونية التابعة لشبكة (إن.بي.سي نيوز) على موقعها الإلكتروني إن الرجل الذي اعتقل بسبب إطلاق النار كان حارس أمن تعاقدت معه القناة لحماية طاقمها.

وقالت القناة "اعتادت قناة كي.يو.إس.إيه منذ أشهر على الاستعانة بالأمن الخاص لمرافقة الموظفين في الاحتجاجات".

ووقع إطلاق النار في فناء متحف دنفر للفنون خلال احتجاجات متعارضة لجماعات يسارية ويمينية.

ولم يؤكد جو مونتويا رئيس التحقيقات بشرطة دنفر ما إذا كان المشتبه به يعمل في المحطة ولم تحدد السلطات الضحية ولا مطلق النار المشتبه به.

وقال مونتويا إن الشرطة حافظت على الفصل بين المجموعتين ولم تحدث اعتقالات أخرى خلال المسيرتين المتناحرتين.

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