رئيسة وزراء نيوزيلندا تروج لنجاحها فى التصدى لكورونا

عززت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأحد زعامتها للبلاد على خلفية نجاحها في التصدي لجائحة فيروس كورونا في تجمع انتخابي قبل ستة أيام من الانتخابات التي تشهدها البلاد في 17 أكتوبر.وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المتوقع أن يفوز حزب العمال بزعامة أرديرن في الانتخابات بفارق كبير على الحزب الوطني المحافظ ويمكن أن يشكل حكومة في ائتلاف مع حزبي الخضر ونيوزيلندا أولا.وقالت أرديرن في تجمع انتخابي في العاصمة ولنجتون " على الرغم من عدم وجود كتيب إرشادي لمواجهة كوفيد-19 فقد عملنا بجد وبشكل مبكر والتزمنا باستراتيجية للقضاء عليه مما أدى إلى أنه عندما كانت لدينا حالات جديدة قمنا بمحاصرتها والقضاء عليها وفتحنا اقتصادنا بشكل أسرع من الآخرين.وتابعت " أؤكد دائما أن ما قمنا به كان وسيظل الشيء الصحيح الذي يجب القيام به."وسجلت نيوزيلندا 1514 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19 و25 حالة وفاة فقط بين سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة وقد أشيد بها إلى جانب كوريا الجنوبية وتايوان لنجاحها في مكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك إلى حد ما نتيجة إجراءات العزل العام التي فرضتها سريعا.