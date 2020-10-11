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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد الإصابات بكورونا يتجاوز سبعة ملايين في الهند

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:34 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
وكالات
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد السبعة ملايين الأحد في الهند التي تقترب من الأرقام التي سجلتها الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا في العالم، حسب أرقام رسمية.

وتفيد الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الهندية أن 75 ألف إصابة جديدة بكورونا سجلت الأحد ما يرفع عدد المصابين إلى 7،05 ملايين شخص، ما يجعل الهند الدولة الثانية في عدد الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة حيث أصيب 7،67 ملايين شخص بكوفيد-19.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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