3483 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 322864 بعد تسجيل 3483 حالة جديدة.وأضافت البيانات أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9615 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.