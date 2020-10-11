قصة غضب الراقصات من سهير زكى

سألت المذيعة أماني ناشد الراقصة سهير زكي عن الراقصة التي ظهرت بعدها وتفضل مشاهدتها، وكان رد زكي أنها قالت: "لم تظهر راقصة من بعدي لها قيمة"، وثارت الراقصات فكيف تتجاهل سهير زكي تواجدهن وتتحداهن وتنكرهن، وكانت أكثرهن غضبًا الراقصة عزة شريف.وفي لقاء لها مع مجلة الشبكة قالت عزة شريف لسهير زكي: "لا تنسي يا سهير أنه كان هناك ثلاث راقصات عظيمات من قبلك وقبل نجوى فؤاد وناهد صبري وهن تحية كاريوكا وسامية جمال ونعيمة عاكف، وليس هناك لزوم لأن تقلدي تحية كاريوكا حينما سئلت عن أعظم راقصة من بعدها فقالت لا يوجد، وصدقيني من غير المعقول أن يتوقف الرقص بعد تحية كاريوكا أو بعدك".وتابعت: "أنت ترقصين منذ 18 عامًا، ونجوى فؤاد منذ 20 عامًا وكان مولدكما هو مولد جيل عظيم من الفنانين مثل عبدالحليم حافظ وغيره وبالتالي كان الطريق مفتوحًا أمامكما، والمنافسات اختفين، تحية كاريوكا أصيبت بالسمنة، وسامية جمال اعتزلت، ونعيمة عاكف ماتت".وذكرت عزة شريف أنها تركت مصر بسبب سهير زكي، تقول: "منذ خمس سنوات كانت نجوى فؤاد وسهير زكي تشكلان خطرًا علي، فمثلًا إذا ذهبت إلى مكان ما لأرقص فيه أطلب أجرًا معينًا، فيقولون لي إن سهير زكي تطلب نصف ما تطلبين، ولكن حاليًا لا أخشى أي واحدة منهما، لأن سهير ونجوى يعتبران من الجيل القديم والعين تريد الجديد دائمًا".وتابعت شريف أن سهير زكي راقصة جامدة تضع نفسها في إطار معين لا تخرج منه، ولا تحاول أن تطور نفسها ولا تجدد رقصاتها، وعن نجوى فؤاد قالت: نجوى في المقدمة لأنها تمتاز بأسلوب سليم واتجاه فني وذكاء حاد، إنها في ذكاء عبدالحليم حافظ.وعن مفهوم الرقص الشرقي قالت شريف: "لا يزال مفهوم الناس للرقص الشرقي خاطئًا، فقديمًا كانت وظيفة الراقصة تختلف عنها اليوم، كانت الراقصة تندفع لتجذب الزبائن للمحل، فتجلس معهم لتفتح لهم زجاجات الشمبانيا، وتظهر على المسرح لتعري جسدها، أما اليوم وبعد أن ظهرت نهضة الرقص الشرقي أصبح الرقص عملًا مشرفًا، أنا أتضايق من اتهام الراقصات بسوء السلوك، وهذه المسألة تؤلمني، خصوصًا عندما أشاهد مسلسلا يدل على ذلك في السينما أو التليفزيون، الرقص مسئولية وأكل عيش، إنني حينما أتواجد في مجتمع أحاول أن أركز حديثي مع النساء وليس مع الرجال لكي لا أتهم بأني راقصة أخطف الأزواج".