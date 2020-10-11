رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:58 ص
عزة شريف
عزة شريف
ايهاب مصطفى
طباعة
سألت المذيعة أماني ناشد الراقصة سهير زكي عن الراقصة التي ظهرت بعدها وتفضل مشاهدتها، وكان رد زكي أنها قالت: "لم تظهر راقصة من بعدي لها قيمة"، وثارت الراقصات فكيف تتجاهل سهير زكي تواجدهن وتتحداهن وتنكرهن، وكانت أكثرهن غضبًا الراقصة عزة شريف.

وفي لقاء لها مع مجلة الشبكة قالت عزة شريف لسهير زكي: "لا تنسي يا سهير أنه كان هناك ثلاث راقصات عظيمات من قبلك وقبل نجوى فؤاد وناهد صبري وهن تحية كاريوكا وسامية جمال ونعيمة عاكف، وليس هناك لزوم لأن تقلدي تحية كاريوكا حينما سئلت عن أعظم راقصة من بعدها فقالت لا يوجد، وصدقيني من غير المعقول أن يتوقف الرقص بعد تحية كاريوكا أو بعدك".

وتابعت: "أنت ترقصين منذ 18 عامًا، ونجوى فؤاد منذ 20 عامًا وكان مولدكما هو مولد جيل عظيم من الفنانين مثل عبدالحليم حافظ وغيره وبالتالي كان الطريق مفتوحًا أمامكما، والمنافسات اختفين، تحية كاريوكا أصيبت بالسمنة، وسامية جمال اعتزلت، ونعيمة عاكف ماتت".

وذكرت عزة شريف أنها تركت مصر بسبب سهير زكي، تقول: "منذ خمس سنوات كانت نجوى فؤاد وسهير زكي تشكلان خطرًا علي، فمثلًا إذا ذهبت إلى مكان ما لأرقص فيه أطلب أجرًا معينًا، فيقولون لي إن سهير زكي تطلب نصف ما تطلبين، ولكن حاليًا لا أخشى أي واحدة منهما، لأن سهير ونجوى يعتبران من الجيل القديم والعين تريد الجديد دائمًا".

وتابعت شريف أن سهير زكي راقصة جامدة تضع نفسها في إطار معين لا تخرج منه، ولا تحاول أن تطور نفسها ولا تجدد رقصاتها، وعن نجوى فؤاد قالت: نجوى في المقدمة لأنها تمتاز بأسلوب سليم واتجاه فني وذكاء حاد، إنها في ذكاء عبدالحليم حافظ.

وعن مفهوم الرقص الشرقي قالت شريف: "لا يزال مفهوم الناس للرقص الشرقي خاطئًا، فقديمًا كانت وظيفة الراقصة تختلف عنها اليوم، كانت الراقصة تندفع لتجذب الزبائن للمحل، فتجلس معهم لتفتح لهم زجاجات الشمبانيا، وتظهر على المسرح لتعري جسدها، أما اليوم وبعد أن ظهرت نهضة الرقص الشرقي أصبح الرقص عملًا مشرفًا، أنا أتضايق من اتهام الراقصات بسوء السلوك، وهذه المسألة تؤلمني، خصوصًا عندما أشاهد مسلسلا يدل على ذلك في السينما أو التليفزيون، الرقص مسئولية وأكل عيش، إنني حينما أتواجد في مجتمع أحاول أن أركز حديثي مع النساء وليس مع الرجال لكي لا أتهم بأني راقصة أخطف الأزواج".

موضوعات متعلقة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

«الرى» تعلن الاستنفار العام: نستعد لفيضان عالٍ يستمر لمنتصف نوفمبر

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

الصور

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

هرمون «الحب» يمكن أن يحمل مفتاح لعلاج كورونا

الرجال غير المتزوجين أكثر عرضة لخطر الوفاة تأثرا كورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 11-10-2020

تعطل أحد مراحيض محطة الفضاء الدولية

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

خالد جلال يشهد الليلة الثالثة لحفلات فرقة «رضا» بساحة الهناجر

«ربع قرن لاقتناص تنهيدة».. ديوان جديد لمروة مجدى عن قصور الثقافة

وزيرة الثقافة: الأوبرا أحد الأعمدة القوية لتطوير الوعى

تخفيض 30% على إصدارات الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 31 أكتوبر