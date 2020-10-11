«ربع قرن لاقتناص تنهيدة».. ديوان جديد لمروة مجدى عن قصور الثقافة

صدر حديثًا عن سلسلة إبداعات بقصور الثقافة ديون «ربع قرن لاقتناص تنهيدة» للشاعرة مروة مجدي.وقالت مجدي عن الديوان: «الديوان يتكون من 39 قصيدة تصف العالم من خلال رؤية موسعة وجدلية».وأضافت «مجدي»، في تصريح خاص لـ«الدستور»: «ربما كان ديواني الأول هو بطاقة تعريف بيني وبين القارئ، ولكني وفي ديواني الثاني تتزاحم الهموم وتخرج عبر اشتباك الوعي الخاص بالوعي الجمعي، وأعتقد أنه بطاقة توثيق لسنوات من الألم من أحوال العالم الفاسد، لاسيما وأن القصائد تمثل انفجارات صغيرة عبر التوغل في مستنقع العالم».وتكمل مجدي: «الديوان أيضًا هو بحث عن عالم مفقود عبر ذات ضائعة، وكيف تتم تعرية القبح فيه وتظل العلاقة سامة مؤذية كما أنه يبحث في الاغتراب داخل الوطن والعائلة والأسرة عبر وصف للعوالم التي تنمو وتتشكل في الدخال كالموسيقى والفن والحرية والجمال، وكلها في الأخير تنغمس في سؤال الحياة والجدوى منها».يذكر أن مروة مجدي كان قد سبق لها أن أصدرت ديوان بعنوان « زهرة محاربة».