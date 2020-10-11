رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العاشر من أكتوبر ارتفاعا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" ذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأن عدد حالات الإصابة التي لا تظهر عليه أعراض تراجعت من 39 قبل يوم إلى 23 حالة. وكل هذه الحالات وافدة من الخارج.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 85557 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية (صور)

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020

«التعليم» تحسم الجدل حول النقل بين مدارس المتفوقين

الصور

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

دورى أمم أوروبا.. إسبانيا تتصدر بالفوز على سويسرا

«كينج مصر».. حكاية فنان جرافيتى يحلم بالمنافسة العالمية

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020

كفاح «نمنم».. أصغر شيف مأكولات صينية في مصر

أيام زمان

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

أنقذها من الإفلاس.. لماذا ذبحت منيرة المهدية «ديك رومي أحمر» على مدخل مسرحها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

«ربع قرن لاقتناص تنهيدة».. ديوان جديد لمروة مجدى عن قصور الثقافة

وزيرة الثقافة: الأوبرا أحد الأعمدة القوية لتطوير الوعى

تخفيض 30% على إصدارات الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 31 أكتوبر

أحمد عواض يشهد بروفات ختام «ابدأ حلمك» (صور)