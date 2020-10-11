الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العاشر من أكتوبر ارتفاعا من 15 إصابة في اليوم السابق.وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" ذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأن عدد حالات الإصابة التي لا تظهر عليه أعراض تراجعت من 39 قبل يوم إلى 23 حالة. وكل هذه الحالات وافدة من الخارج.ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 85557 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.