طبيب البيت الأبيض: ترامب لم يعد يشكل خطرًا لنقل كورونا لآخرين

قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع لاختبار للكشف عن كوفيد-19 الذي أثبت أنه لم يعد يشكل "خطرًا لنقل العدوى لآخرين".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال كونلي في بيان إن الاختبارات أثبتت أنه لم يعد هناك دليل على "تضاعف الفيروس بشكل نشط".ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض بشأن ما إذا كان بيان كونلي يشير إلى أن نتائج الاختبار أثبتت خلو ترامب من الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.