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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: هذه هى الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن أخسر بها الانتخابات

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:48 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إن "الطريقة الوحيدة" التي يمكن أن يخسر بها الانتخابات أمام الرئيس دونالد ترامب هي من خلال "المغالطة" وذلك قبل أن يوضح أنه سيقبل بنتيجة

الانتخابات.

وحسبما افادت وكالة أنباء "تاس" شجع بايدن الناخبين المحتملين خلال إحدى محطات حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة وقال لهم "تأكدوا من التصويت لأن الطريقة الوحيدة التي نخسر بها ذلك هي من خلال المغالطة..".

وأشار بايدن إلى ما وصفه بمحاولات ترامب لتثبيط التصويت بما في ذلك التشكيك في أمن التصويت عبر البريد ومحاولات التشجيع على الترهيب المحتمل لمراقبي الانتخابات الجمهوريين.

وعندما سئل ترامب بشكل مباشر، تجنب مرارا تأكيد قبوله بنتيجة الانتخابات.

وقال بايدن للصحفيين قبل مغادرته الولاية إن تصريحاته "أخرجت قليلا من سياقها" وأضاف "سأقبل نتيجة هذه الانتخابات ".

وكان بايدن قد صرح من قبل بأن أكثر ما يقلقه هو محاولة ترامب "سرقة" الفوز وجندت حملته مئات المحامين والمتطوعين لمنع الفوضى في يوم الانتخابات

واتهمت حملة ترامب بايدن بالكذب وإثارة المخاوف.

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