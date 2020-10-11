الأردن.. انتهاء حظر التجول الشامل

انتهت في الساعات الأولي من صباح الأحد فترة حظر التجول الشامل في الأردن بعد أن استمرت 48 ساعة، ليبدأ العمل بالحظر الجزئي المعمول به في جميع مناطق المملكة.وحسبما أفادت وكالة أنباء «بترا» يبدأ الحظر الجزئي في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل، ويستمر حتى الساعة 6 صباحًا.يذكر إلى أن مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، أعلن الأسبوع الماضي فرض حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، وحتى منتصف ليلة السبت إلى الأحد من كل أسبوع، وسيتم تكرار تطبيق الحظر بنفس الآلية خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر.