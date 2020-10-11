المكسيك تسجل 4577 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، إنها سجلت 4577 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و135 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 814328 إصابة و83642 وفاة.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.