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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى أمريكا تسجل أعلى مستوى فى شهرين

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:54 ص
كورونا فى أمريكا
كورونا فى أمريكا
وكالات
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بلغت حالات الإصابة الجديدة بكورونا في الولايات المتحدة أعلى مستوى في شهرين، حيث سجلت ما يزيد على 58 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

و سجلت التحليلات الأخيرة للبيانات في الولايات المتحدة، عشر من 50 ولاية زيادات قياسية في الإصابات اليومية، بينها ولايات إنديانا، ومينيسوتا، وميزوري، وأوهايو في الغرب الأوسط".

وسجلت ولايتا ويسكونسن وإيلينوي ما يربو على 3 آلاف إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي في معدل غير مسبوق على مدى يومين حتى خلال ذروة التفشي السابق في الربيع.

وأعلنت ولايات غربية، هي مونتانا ونيو مكسيكو ووإيومنج وأوكلاهوما ووست فرجينيا، عن أكبر قفزات في الحالات خلال يوم واحد، فيما شهدت 19 ولاية زيادات قياسية في حالات الإصابة الجديدة في أكتوبر الجاري.

وعلى الرغم من استمرار تراجع الوفيات بالمرض على مستوى البلاد، فإنه يسجل متوسط 700 وفاة يوميا، فيما رصدت 3 ولايات زيادة قياسية في الوفيات خلال يوم الجمعة، وهي آركنسو وميزوري ومونتانا.

وحذر خبراء في مجال الصحة من أن الوفيات مؤشر متأخر على انتشار المرض وعادة ما تزيد بعد أسابيع من ارتفاع حالات الإصابة.

ووفقا لتحديث جديد لنموذج جامعة واشنطن، فإنه من المتوقع ارتفاع معدل الوفيات اليومي في البلاد بما يزيد على 3 أمثاله بحلول منتصف يناير المقبل إلى 2250، ليصل إجمالي الوفيات إلى 395 ألف حالة بحلول الأول من فبراير 2021.

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