أرامكو السعودية تعلن تخفيض أسعار البنزين لشهر أكتوبر

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" أسعار البنزين الجديدة لشهرأكتوبر ليبدأ العمل بها بدءا من اليوم الأحد.وخفضت الشركة أسعار البنزين 91 ليصل إلى 1.44 ريال، وبنزين 95 1.95) ريال، مقارنة بـ1.47ريال و1.63 ريال على التوالي(الدولار يساوي 3.75 ريال).ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات "حوكمة" تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علما بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.وكانت أرامكو قد أعلنت في فبراير الماضي تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات "حوكمة" تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.