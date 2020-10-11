الفلبين تؤكد حيوية العلاقات مع الصين

أكدت وزارة الخارجية الفلبينية على حيوية العلاقات مع الصين، وأشارت إلى أهمية استمرار الحوار بين البلدين.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قالت الخارجية الفلبينية في بيان لها عقب محادثات أجراها وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين ونظيره الصيني وانج يي في اليونان، إن "حيوية العلاقات بين البلدين مستمرة على الرغم من القيود التي يفرضها فيروس كورونا".وأشارت إلى أن الوزيرين تعهدا بالمضي قدما في حوار سياسي مستمر، ومتابعة مشاريع التعاون الاقتصادي والبنية التحتية.وشهد البلدان في وقت سابق توترا في بحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين قد قامت خلال الأشهر الأخيرة بتدريبات عسكرية داخل أجزاء متنازع عليها.