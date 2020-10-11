الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بكميات كبيرة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن إيران تخصب اليورانيوم بكمية أكبر من التي تعهدت بها، حسبما أفاد موقع قناة "العربية ".وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في وقت سابق إن إيران ليس لديها في هذه المرحلة ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية واحدة، طبقًا للمعايير الرسمية للوكالة التابعة للأمم المتحدة.وأضاف جروسي، في مقابلة مع صحيفة "دي برس" نشرتها على موقعها الإلكتروني: "يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى بكثير مما كانوا يلتزمون به، وهذه الكمية تزداد كل شهر".وتنفي إيران امتلاكها برنامج أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض الطاقة.