إصابات كورونا بكولومبيا تتجاوز 900 ألف حالة

قالت وزارة الصحة في كولومبيا، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كولومبيا تجاوز 900 ألف حالة مع اقتراب عدد وفيات كوفيد-19 من 27700 حالة.وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل كولومبيا 902747 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس إضافة إلى 27660 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.وبدأت كولومبيا عزلا عاما استمر أكثر من خمسة أشهر في مارس وتطبق حاليا مرحلة حجر صحي "اختياري" تسمح بتناول الطعام في المطاعم وبالرحلات الجوية الدولية.وما زالت الحفلات الموسيقية والمناسبات الكبيرة الأخرى محظورة كما أن الحدود البرية والمائية مغلقة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.