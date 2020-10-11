رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعطل أحد مراحيض محطة الفضاء الدولية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:26 ص
محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية
وكالات
طباعة
قال رائد الفضاء الروسي أناتولي إيفانيشين، إن مرحاض وحدة "زفيزدا" الروسية في محطة الفضاء الدولية تعطل بعد الكشف عن تسرب هوائي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشار إيفانيشين إلى وجود العطل خلال اتصاله بأخصائي مركز التحكم في المهام بمنطقة موسكو، مضيفا أن الرواد يستخدمون حاليا المرحاض الموجود في القسم الأمريكي من المحطة.

ويوجد حاليا مرحاضان روسيا الصنع على محطة الفضاء الدولية داخل وحدتي "زفيزدا" و"ترانكويليتي"، فضلا عن مرحاض آخر أمريكي تم إرساله في أكتوبر ومن المقرر تركيبه داخل وحدة "ترانكويليتي".

ويعمل الآن على متن محطة الفضاء الدولية رائدا الفضاء الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر، بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كاسيدي.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

الباز يكشف بالمستندات فضائح الأجير الهارب الشناف «مدير مكملين»

السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية (صور)

الصور

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

تعطل أحد مراحيض محطة الفضاء الدولية

دورى أمم أوروبا.. إسبانيا تتصدر بالفوز على سويسرا

«كينج مصر».. حكاية فنان جرافيتى يحلم بالمنافسة العالمية

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020

أيام زمان

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

أنقذها من الإفلاس.. لماذا ذبحت منيرة المهدية «ديك رومي أحمر» على مدخل مسرحها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

«ربع قرن لاقتناص تنهيدة».. ديوان جديد لمروة مجدى عن قصور الثقافة

وزيرة الثقافة: الأوبرا أحد الأعمدة القوية لتطوير الوعى

تخفيض 30% على إصدارات الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 31 أكتوبر

أحمد عواض يشهد بروفات ختام «ابدأ حلمك» (صور)