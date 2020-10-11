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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول إيرانى: أمريكا لم تعد قوة عظمى

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:32 ص
محمد رضي نقدي
محمد رضي نقدي
وكالات
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كشف مسؤول إيراني كبير بالحرس الثوري أن هناك عددا لا بأس به من الشخصيات في إسرائيل "ترغب بالتعاون مع ايران"، مهاجما الولايات المتحدة التي قال إنها لم تعد دولة عظمى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال محمد رضي نقدي نائب منسق قائد الحرس الثوري في حديث تلفزيوني، إن "هناك الكثير من الشخصيات في النظام الصهيوني لديهم دوافع كثيرة للتعاون مع إيران".

وأضاف مهاجما واشنطن: "أمريكا لم تعد قوة عظمى"، وتابع: "أرادوا تدمير الجمهورية الإيرانية قبل 41 عاما وفشلوا، أرادوا تدمير حزب الله قبل 30 عاما وفشلوا، أيضا حاولوا إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد قبل 9 سنوات وفشلت خطتهم... أيضا قبل خمس سنوات مع الحشد الشعبي في العراق".

واختتم: "أمريكا لا تستطيع قتال قوى صغيرة، فما بالك بقتالها قوة عظمى مثل إيران؟".

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