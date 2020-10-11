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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 قتلى ومفقود جراء اصطدام طائرتين صغيرتين فى غرب فرنسا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:57 ص
مصرع أشخاص
مصرع أشخاص
وكالات
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لقي 4 أشخاص مصرعهم في فرسا جراء اصطدام طائرة شراعية بأخرى سياحية صغيرة في لوش في غرب البلاد، في حادث نادر فُقد على أثره شخص خامس لا يزال البحث عنه جاريا.

وقالت المسؤولة في منطقة إندر-إيه-لوار نادية صغير لوكالة أنباء "فرانس برس" إن طائرة شراعية صغيرة تقل شخصين وطائرة سياحية من نوع +دي إر 400+ تقل ثلاثة أشخاص اصطدمتا بين الساعة 16.30 والساعة 17.00.

وأوضحت أن "الطائرة الأولى سقطت فوق سور منزل في لوش، دون أن توقع مزيدا من الضحايا، فيما سقطت الثانية على بعد مئات الأمتار في منطقة غير مأهولة".

وقال جريجوار دولان، مدعي عام تور: "عُثر على جثتين داخل الطائرة الشراعية وجثتين أخريين داخل الطائرة".

ورجّح المدّعي العام سقوط شخص من الطائرة "لم يعثر عليه". وأوضح أن الطائرة تحطّمت فوق شجرة في موقع يصعب الوصول إليه.

وتابع دولان أن "قائد الطائرة يبلغ 75 عاما، والراكبين يبلغان 28 و30 عاما. قائد الطائرة الشراعية يبلغ 66 عاما والراكبة تبلغ 50 عاما".

وكانت سلطات المنطقة أشارت في وقت سابق إلى مصرع خمسة أشخاص.

وقال المدعي العام إن الطائرة الشراعية أقلعت من شاتولورو عند الساعة 15،15 وكانت تقل شخصين، أما الطائرة الثانية وهي من طراز روبان دي إر 400 فأقلعت من بواتييه عند الساعة 15،00. وكان ركابها يجرون جولة فوق قصور منطقة لوار في أجواء صافية.

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