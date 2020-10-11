حميدتى: حرضت الدولة والمصدرين على وقف تصدير الماشية منعًا للتعامل غير اللائق

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنه حرض الدولة والمصدرين على وقف تصدير الماشية منعًا للتعامل غير اللائق.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» صرح: «شاركت اليوم في ورشة مصدري الماشية لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع خاصة في مجال الصادر، وتحدثت عن القضايا الأساسية والمتعلقة بتحسين النسل ورفع الإنتاجية إلى جانب المشاكل المزمنة في البنى التحتية، وضعف الاحترازات المطلوب إنفاذها لأجل الصادر بتسهيل الإجراءات ورفع قيمة المنتجات السودانية منعًا لإرجاعها».وأضاف: «حرضت الدولة والمصدرين على وقف الصادر إلى حين إنشاء محاجر حديثة، وأن يكون تسليم الصادر في السودان وليس أي بلد آخر منعًا للتعامل غير اللائق الذي تجده صادراتنا، خاصة وأنها الأفضل ويجب أن تباع بخمسة أضعاف ما هو معروض في العالم الآن».وتابع: «الحكومة تتحمل 85% من مشاكل صادر الماشية في بلادنا، وعليها أن تعمل على اتباع طرق أكثر فعالية بواسطة محاجر جيدة وأن تسهل الخدمات والإجراءات للمستوردين الأجانب».ودعا الدولة للوقوف على القطاعات الحية في الاقتصاد لمعرفة الخلل ومعالجته، وإعلاء قيم الوطنية والمصلحة في مجال التجارة مع العالم، إلى جانب فتح نقاش مستفيض عن المشاكل والمعالجات اللازمة للنهوض بالسودان بمشاركة الشباب من أجل بناء سودان آمن ومستقر.